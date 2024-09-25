Президент Словаччини несподівано підтримав Україну: що заявив Пеллегріні в ООН

Петера Пеллегріні виступив під час засідання Генасамблеї ООН

Україна легітимно захищає свої території та має на це повне право. Таку думку висловив президент Словаччини Петера Пеллегріні під час свого виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Глава держави підкреслив, що війна продовжується безпосередньо в близькості до кордонів Словаччини і цю війну розпочала Москва, коли порушила територіальну цілісність суверенної держави.

«Слід нагадати, що наш сусід – Україна – легітимно обороняє свою територію та свій народ відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН», – додав словацький лідер.

Також політик заявив, що війна не тільки руйнує інфраструктуру України та забирає життя українців, але й «не приносить користі росіянам».

Президент наголосив, що на цьому фоні настав час розпочати пошук мирного, тривалого та справедливого світу, який ґрунтується на міжнародному праві та Статуті ООН.

Варто сказати, що Словаччина неодноразово відмовляла Україні у військовій допомозі проти російської агресії, а її лідери та політики постійно стверджують, що Київ та Москва повинні сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина, яких пов'язують з тісною співпрацею з Росією, висловилися проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим.

Стало відомо, що Європейський Союз готує пропозицію щодо санкцій проти Словаччини через порушення демократичних принципів, що може призвести до припинення фінансування з фондів ЄС.