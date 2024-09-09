Туреччина вперше за 13 років збирається на засідання міністрів Ліги арабських держав

Reuters: Туреччина останніми роками мала хиткі зв’язки з Лігою арабських держав

10 вересня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан поїде на міністерську зустріч Ліги арабських держав у Каїрі. Це станеться вперше за останні 13 років. Про це повідомляє Reuters.

Туреччина, яка засудила Ізраїль за війну проти ХАМАСу у Газі та приєдналася до кроків, спрямованих на висунення Ізраїлю звинувачень у геноциді у Міжнародному суді, останніми роками мала хиткі зв’язки з Лігою арабських держав, пише видання.

«Всупереч тому, що Анкара налагодила давні напружені відносини з Єгиптом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією, Туреччина продовжує суперечки з іншими членами Ліги арабських держав, включаючи Сирію», – йдеться у матеріалі.

Джерело повідомило виданню, що запрошення міністра закордонних справ відображає «зростаючий інтерес» до регіональної ролі Туреччини та покращення зв’язків з членами Ліги арабських держав. Також Анкара хоче посилити інституційні зв’язки та співпрацю з групою.

Нагадаємо, що 2 вересня Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів.