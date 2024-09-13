Контратака РФ на Курщині має лише незначні успіхи: ISW назвав причину

ISW: Українські війська продовжували контратакувати в районах, де російські війська почали контратаки

Російські окупаційні війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північній частині Червоножовтневого (на південний захід від Коренево).

«Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево з початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внєзапноє, Гордіївку, Червоножовтневе, Обухів і 10-й Жовтень. Всі ці поселення знаходяться в межах існуючих заявлених кордонів російського наступу, але ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих поселень, за винятком частин Снагості та Червоножовтневого», – йдеться у звіті ISW.

Українські війська продовжували контратакувати в районах, де російські війська почали контратаки, і розпочали додаткові атаки за межами виступу, досягнувши успіхів у Глушківському районі (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулась через кордон і в південно-західну частину Тьоткіно (приблизно за 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, як українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження «Зуби дракона» на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкова) без спротиву, що українські сили просунулися у цьому районі і що російські сили не готові використовувати перешкоди для відбиття українських атак через кордон, зазначають аналітики.

Нагадаємо, напередодні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

Як відомо, ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState. Аналітики зазначають, що російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.