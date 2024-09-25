У яких держорганах найвищі зарплати – дані Мінфіну

Як свідчать дані, порівняно із січнем у середньому заробітна плата держчиновників зросла на 44,6%

Найвищий офіційний дохід мають працівники Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), де середня зарплата дорівнює 111,9 тис. грн. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Міністерство фінансів оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.

Так, на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Антимонопольний комітет, де вона становить 97,0 тис. грн. Наступна у списку – Національна рада України з питань телебачення – 79,7 тис. грн.

Натомість, найнижчі середні зарплати у таких відомствах:

Державне агентство резерву України – 37,9 тис. грн;

Державна служба України з безпеки на транспорті – 37,9 тис. грн;

Державна інспекція енергетичного нагляду України – 36,1 тис. грн.

Як свідчать дані, порівняно із січнем у середньому заробітна плата зросла на 44,6%.

У серпні у середньому щомісячний дохід держчиновників становив 55,8 тис. грн. А на початку року дохід становив 38,6 тис. грн. Це говорить про те, що оплата праці чиновників суттєво вища за середній рівень зарплат в країні. Як відомо, середня зарплата штатних працівників становить 21 тис. грн.

У відомстві розповіли, що з 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад: це підвищило прозорість, передбачуваність і справедливість у виплаті зарплати працівникам держорганів.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це – один із пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

До слова, проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата.