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Словацький уряд підвищить податок на книги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Словацький уряд підвищить податок на книги
У Словаччині книги вважаються товаром для багатих
фото з відкритих джерел

Уряд Словаччини підвищити ставку податку на додану вартість на книги з 10% до максимальних 23% 

Цього тижня уряд словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо розглядає можливість перегляду рішення про підвищення ставки податку на додану вартість на книги з 10% до 23%. Цей крок, який є частиною пакета з 17 заходів для скорочення бюджетного дефіциту, спричинив різку критику з боку видавців, політичної опозиції та студентів. Про це повідомив Politico.

«Книги, згідно з нашим аналізом, здебільшого купують заможні верстви населення, тому вони будуть оподатковуватися за найвищою ставкою ПДВ», – заявив міністр фінансів Словаччини Ладіслав Каменицький.

Міністр фінансів Ладіслав Каменицький заявив, що підвищення ПДВ насамперед торкнеться заможних покупців, які, за його словами, є основними споживачами книг. Однак ця заява викликала значне обурення, адже за даними Словацької асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, більшість книг купують споживачі середнього класу, пенсіонери та люди з нижчими доходами.

«Водночас напрочуд багато покупців є навіть серед пенсіонерів та людей з нижчими доходами. Кожна перешкода, яку держава ставить на шляху видання та продажу книжок, відображається на меншій кількості виданих, куплених і, відповідно, прочитаних книжок», – заявили там.

Асоціація попередила, що будь-які додаткові перешкоди у сфері видання та продажу книг призведуть до зменшення кількості виданих і прочитаних книжок, що може негативно позначитися на рівні освіти в країні.

Після хвилі критики Каменицький уточнив свої слова, заявивши, що його коментарі були неправильно зрозумілі, і наголосив на важливості освіти для словацького суспільства. Він також запропонував знизити ПДВ на шкільні підручники з 10% до 5%.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток зазначив, що уряд перегляне рішення щодо підвищення ПДВ на книги, враховуючи обурення громадськості.

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Теги: міністр книги Словаччина

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