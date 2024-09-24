Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Сікорський закликав світ більше підтримувати Україну фінансово

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що напад на Україну був помилкою. Про це Сікорський розповів в інтерв’ю MSNBC, повідомляє польське агентство PAP.

«Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежним. Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони», – заявив міністр.

Крім того, Сікорський позитивно висловився про «план перемоги» президента Володимира Зеленського. Та зазначив, що Україні для перемоги потрібна максимальна допомога країн, які є союзниками. Також дипломат зазначив, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в «плані перемоги» Зеленського.

Також він підкреслив важливість фінансової підтримки України. За його словами, вона потрібна для того, щоб ЗСУ могли отримувати належне озброєння та амуніцію, щоб мати змогу поміняти ситуацію на полі бою.

«Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти», – сказав Сікорський.

Він також заявив, що причиною для зупинення конфлікту було б відведення військ ворогуючих сторін на ті межі, які є міжнародно визнаними кордонами обох держав.

Нагадаємо, очільник міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує Україну, але також має свої вимоги до неї.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Під час свого візиту в Україну Сікорський закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно