Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні
Глава уряду уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни у Кабміні для його оптимізації. Про це він повідомив під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

«22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде», – поінформував прем'єр.

Глава уряду уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни, враховуючи певну стабільність, адже «радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику».

Нагадаємо, уряд призначив заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха тимчасово призначено виконувачем обов'язків очільника Мінреінтеграції.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.  

Уряд постановив перейменувати:

  • Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Також уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Тараса Мельничука.

Читайте також:

Теги: міністр кадрові зміни влада Денис Шмигаль звільнення Міністерство культури уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:00
Ніцой: «У нас немає можливості дітям з російською перейти на українську мову»
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
2 вересня, 17:00
Стубб повідомив позицію Фінляндії щодо ядерної зброї
Одна з країн НАТО не буде розміщувати ядерну зброю на своїй території
2 вересня, 14:11
Президент звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил
Умєров розповів, чому насправді звільнили командувача Повітряних сил
31 серпня, 15:58
«Татнєфть» також перебуває під українськими санкціями, але вони стосуються лише блокування активів
Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту
29 серпня, 15:01
Олаф Шольц (ліворуч) та Кір Стармер зустрічаються сьогодні
Надання військової допомоги Україні: британський прем'єр пояснив, чого чекати
28 серпня, 15:54
Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн
«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету
27 серпня, 15:30
Атака Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року
Український посол розповів, як Ізраїль готується до ймовірного удару Ірану
20 серпня, 19:41
Суд розглядає скарги після уколів від коронавірусу
Тисячі людей вимагають компенсацію. Виробники вакцин проти Covid-19 захлинаються від позовів
20 серпня, 16:11

Політика

Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну: названо дати
Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну: названо дати
Якої техніки не вистачає Україні, щоб захистити енергооб'єкти? Відповідь уряду
Якої техніки не вистачає Україні, щоб захистити енергооб'єкти? Відповідь уряду
Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні
Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні
Коли України буде готова до вступу в ЄС? Глава уряду назвав терміни
Коли України буде готова до вступу в ЄС? Глава уряду назвав терміни
Прем'єр-міністр назвав «червоні» лінії економічного бронювання від мобілізації
Прем'єр-міністр назвав «червоні» лінії економічного бронювання від мобілізації
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
34K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
34K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8170
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua