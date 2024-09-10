Прем'єр-міністр анонсував кадрові зміни у Кабміні

Глава уряду уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни

Денис Шмигаль: «22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни у Кабміні для його оптимізації. Про це він повідомив під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

«22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде», – поінформував прем'єр.

Глава уряду уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни, враховуючи певну стабільність, адже «радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику».

Нагадаємо, уряд призначив заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха тимчасово призначено виконувачем обов'язків очільника Мінреінтеграції.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Уряд постановив перейменувати:

Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Також уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Тараса Мельничука.