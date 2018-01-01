2017-й став рекордним за кількістю заторів на дорогах Німеччини

«Затори-2017» у Німеччині стали рекордсменами і за своєю кількістю, і за довжиною, і за часом, який у них довелося провести водіям

2017 рік став для німецьких водіїв рекордним щодо заторів на дорогах. За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), за рік у країні було зафіксовано близько 723 тисяч заторів — на чотири відсотки більше, ніж роком раніше. Оприлюднений у вівторок, 23 січня, щорічний звіт відзначає також збільшення часу, проведеного водіями в



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Затори на дорогах Німеччини

«Затори-2017» у Німеччині стали рекордсменами і за своєю кількістю, і за довжиною, і за часом, який у них довелося провести водіям

2017 рік став для німецьких водіїв рекордним щодо заторів на дорогах. За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), за рік у країні було зафіксовано близько 723 тисяч заторів — на чотири відсотки більше, ніж роком раніше.

Оприлюднений у вівторок, 23 січня, щорічний звіт відзначає також збільшення часу, проведеного водіями в заторах, на дев'ять відсотків за рік — до 457 тисяч годин. Збільшилася і загальна протяжність заторів. Вона, за даними ADAC, становила за 2017 рік близько 1,5 мільйона кілометрів — на п'ять відсотків більше, ніж у 2016-му.

Дві третини усіх заторів прийшлися на три найбільші за населенням федеральні землі країни — Північний Рейн-Вестфалію, Баварію та Баден-Вюртемберг. Що ж стосується концетрації заторів на кілометр доріг, то тут у лідерах опинилися два найбільші міста країни, що одночасно є окремими федеральними землями — Берлін та Гамбург.

Найдовші затори в країні в 2017-му можна було спостерігати в червні та вересні — близько 147,3 тисячі та 143,5 тисячі кілометрів відповідно. Найменше заторів у Німеччині було в січні, лютому та грудні.

Джерело: DW