Китай посилив військову активність поблизу Тайваню за кілька днів до місцевих виборів, запланованих на 28 листопада. За три дні тайванські військові виявили щонайменше 11 повітряних куль, деякі з яких пролетіли безпосередньо над островом. Влада Тайваню вважає, що таким чином Пекін намагається чинити тиск на населення та втрутитися у виборчий процес. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією Міністерства оборони Тайваню, у п'ятницю військові помітили чотири китайські повітряні кулі, дві з яких пролетіли над островом. У суботу зафіксували ще чотири кулі, а в ніч проти неділі – три.

Крім того, поблизу Тайваню виявили 24 китайські військові літаки та 11 кораблів. Тайванська влада розглядає таку активність як можливу спробу залякати населення напередодні голосування.

У Раді у справах материкового Китаю, яка відповідає за відносини Тайваню з Пекіном, заявили, що подібні дії можуть бути спрямовані на втручання у вибори.

«Це, безсумнівно, зловмисна спроба тиснути на тайванське суспільство та втручатися в наші демократичні вибори», – заявили у відомстві.

Місцеві вибори на Тайвані відбудуться в суботу, 28 листопада. Жителі острова обиратимуть представників місцевої влади приблизно на 11 тис. посад. Зокрема, йдеться про мерів міст, депутатів місцевих рад та керівників населених пунктів.

Головними суперниками на виборах є дві найбільші політичні сили Тайваню – Демократична прогресивна партія (ДПП) та Гоміньдан.

ДПП, представник якої нині очолює Тайвань, виступає за збереження фактичної самостійності острова та зміцнення його оборони. Натомість Гоміньдан, який має найбільше місць у парламенті, підтримує тісніші зв'язки з Китаєм.

Особливу увагу привертають вибори мера Тайбея – столиці Тайваню. За цю посаду змагаються чинний мер Чан Вань Ань від Гоміньдану та представник ДПП Пума Шень.

Вибори в столиці мають особливе значення, оскільки посада мера Тайбея часто стає важливим етапом політичної кар'єри. Зокрема, колишні очільники міста згодом балотувалися на посаду президента Тайваню.

У 2024 році Китай запровадив санкції проти Пуми Шеня, звинувативши його в підтримці незалежності Тайваню. Водночас Чан Вань Ань заявляє, що є нащадком Чан Кайші – колишнього керівника Китайської Республіки, який після поразки у громадянській війні переніс свій уряд на Тайвань.

Одним із головних питань виборчої кампанії стали відносини з Китаєм. Зокрема, кандидати мають різні погляди на співпрацю між Тайбеєм і китайським Шанхаєм.

Між містами діє програма партнерства, яка дозволяє їхнім представникам підтримувати офіційні контакти. Пума Шень пропонує припинити таку співпрацю, оскільки вважає, що Китай може використовувати її для посилення свого політичного впливу на Тайвань.

Тайвань – острів у Східній Азії, який має власний уряд, армію та демократично обрану владу. Китай вважає Тайвань частиною своєї території та прагне об'єднання з ним. Водночас Пекін не виключає застосування військової сили для досягнення цієї мети. Тайванська влада відкидає підпорядкування Китаю.

Раніше «Главком» повідомляв, що наприкінці жовтня 2026 року Китай перекинув десятки військових кораблів у води навколо Тайваню та західної частини Тихого океану. Тайванська влада розцінила ці маневри як підготовку до можливого обмеження доступу американських військ у регіон у разі конфлікту.