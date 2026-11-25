Сполучені Штати працюють над розширенням промислової співпраці з Україною та європейськими партнерами для збільшення обсягів виробництва систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Зусилля Вашингтона також спрямовані на зміцнення глобальних ланцюгів постачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Пентагону.

В американському оборонному відомстві зазначили, що уряд США від самого початку підтримував ініціативи, спрямовані на поглиблення міжнародної промислової співпраці для нарощування виробництва як наявних, так і запланованих модифікацій систем Patriot.

«Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині», – йдеться у заяві Пентагону.

Водночас американське оборонне відомство прямо не підтвердило й не спростувало повідомлення про затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Конкретних обсягів збільшення виробництва, термінів реалізації спільних промислових ініціатив та подробиць участі України у них Пентагон не розкрив.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot зіткнулося з дефіцитом необхідних матеріалів. Водночас Україна продовжила домагатися від США дозволу на власне виробництво ракет.

До слова, 24 листопада Німеччина запланувала спрямувати понад €4 млрд на закупівлю ракет та обладнання для систем Patriot. До рамкового контракту також запланували залучити Швецію, Нідерланди та Іспанію.







