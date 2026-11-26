У центрі Варшави 25 листопада 22-річний громадянин України вчинив самопідпал біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Польське видання Fakt стверджує, що чоловік прийшов до установ із вимогами щодо рівного ставлення до українців та поляків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fakt та Польське радіо.

Що відомо про українця та його вимоги

За інформацією журналістів Fakt, чоловіка звуть Едвард. Він навчається у Варшавській політехніці. До Президентського палацу та Міністерства культури молодик прийшов із рюкзаком, у якому, за даними видання, були легкозаймиста рідина та документи з викладеними вимогами.

Журналісти стверджують, що українець хотів привернути увагу до нерівного, на його думку, ставлення до громадян України в Польщі. Зокрема, він вимагав, щоб українців сприймали нарівні з поляками.

Водночас ці відомості є неофіційними журналістськими даними. Польська поліція наразі не підтвердила, що саме такі вимоги були мотивом вчинку. Про це окремо говорив сенатор Ґжеґож Схетина в ефірі телеканалу TVP Info.

Сенатор повідомив, що інформацію про громадянство постраждалого та наявність у нього Карти поляка отримав від міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

«Ми маємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець із Картою поляка. Він перебуває у дуже важкому стані», – сказав Схетина.

Карта поляка підтверджує належність її власника до польського народу, однак не надає польського громадянства. Це окремий документ, який засвідчує зв'язок людини з польською культурою та походженням.

Як відбувався інцидент

Самопідпал стався 25 листопада близько 17:05 на вулиці Краківське передмістя, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, навпроти Президентського палацу. За інформацією речниці міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліни Галецкої, міські камери спостереження зафіксували, як чоловік облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

Першими на допомогу кинулися співробітники Служби охорони держави, які перебували неподалік Президентського палацу. До порятунку також долучилися перехожі. Один зі свідків намагався загасити полум'я власною курткою. На місце викликали медиків, поліцію та пожежників. За інформацією варшавської пожежної служби, до операції залучили три пожежні підрозділи.

Чоловік дістав тяжкі опіки обличчя, спини, верхніх і нижніх кінцівок, а також дихальних шляхів. Про характер травм Fakt повідомив один із медиків, який брав участь у рятувальній операції. Постраждалого доправили до Військово-медичного інституту у Варшаві, де він перебував у відділенні інтенсивної терапії. За свідченнями очевидців та медиків, до госпіталізації чоловік реагував на звернення рятувальників. Інші перехожі не постраждали.

Що з'ясовує польська поліція

Правоохоронці розпочали розслідування обставин інциденту. На місці події працювали поліцейські під наглядом прокурора. Слідчі мають встановити, що передувало самопідпалу, а також з'ясувати мотиви чоловіка.

Станом на останні оприлюднені повідомлення польських медіа, офіційних висновків слідства щодо причин вчинку не було. Польські правоохоронці також не оприлюднювали повної інформації про особу постраждалого. Його ім'я та навчання у Варшавській політехніці наразі фігурують у неофіційних повідомленнях польських ЗМІ.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців у Польщі неодноразово фіксували напади на громадян України. Зокрема, українці ставали жертвами агресії через своє походження та мову спілкування. Так, наприкінці жовтня у Варшаві 30-річного поляка затримали за підозрою в нападі з ножем на двох українців у міському автобусі. За даними польської поліції, причиною конфлікту могло бути саме українське походження потерпілих. Суд відправив підозрюваного під варту на три місяці.