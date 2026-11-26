Європейська комісія оштрафувала швейцарські компанії Givaudan і Firmenich та американську International Flavors & Fragrances (IFF) на загальну суму 471,9 млн євро. Розслідування встановило, що виробники ароматизаторів понад чотири роки брали участь у картельній змові та обмінювалися комерційно чутливою інформацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Європейську комісію.

Що саме приховували виробники ароматів

За даними Єврокомісії, порушення тривало з березня 2019 року до березня 2023-го. Усі три компанії обмінювалися конфіденційними відомостями про співпрацю з Unilever – одним із найбільших світових виробників споживчих товарів. До його портфеля входять відомі бренди Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif та OMO.

Зокрема, конкуренти обговорювали майбутнє підвищення цін, тактику переговорів із замовником та можливу додаткову плату через подорожчання енергоносіїв. Також вони координували відповіді на запити Unilever про більшу прозорість складу ароматичних композицій і вартості інгредієнтів.

Окремим пунктом домовленостей стала відмова від активного переманювання працівників, які обслуговували замовлення Unilever. Компанії погодилися не наймати співробітників із відповідних команд конкурентів.

Єврокомісія встановила, що Givaudan та IFF також обмінювалися конфіденційною інформацією про ширший бізнес із виробництва ароматів для повсякденних товарів і парфумерії. Йшлося, зокрема, про плани підвищення цін та перебіг переговорів з іншими клієнтами.

Регулятор дійшов висновку, що замість самостійної конкуренції виробники координували свої комерційні рішення. Така практика могла обмежити вибір замовників і збільшити їхні витрати, що потенційно позначається й на кінцевих цінах товарів для споживачів.

Як розподілили штраф у 471,9 млн євро

Найбільше доведеться заплатити швейцарській Givaudan – 252,363 млн євро. Для інших учасників картелю суми такі:

Firmenich – 137,689 млн євро;

International Flavors & Fragrances – 81,915 млн євро.

Усі три компанії визнали свою участь у порушенні та співпрацювали зі слідством. Єврокомісія врахувала це під час визначення покарання: виробники отримали знижки за програмою пом'якшення відповідальності, а також додаткове зменшення штрафів на 10% за врегулювання справи.

Для Firmenich регулятор окремо врахував обмеженіший характер участі в обміні інформацією. Це дало компанії ще 5% знижки.

Британія також покарала виробників

Того самого дня про покарання трьох компаній оголосило й британське Управління з конкуренції та ринків. Регулятор наклав на них окремі штрафи на загальну суму 85 млн фунтів стерлінгів.

Британське розслідування виявило, що представники виробників обговорювали комерційні стратегії не лише телефоном, а й через WhatsApp та під час особистих зустрічей. Деякі з них відбувалися в Лондоні у неформальній атмосфері за пивом та карі. Ці контакти допомагали конкурентам обмінюватися інформацією, яка мала залишатися конфіденційною.

За оцінкою британського регулятора, узгодження цінової політики могло призвести до додаткових витрат для замовників, а згодом позначитися на вартості готової продукції.

Що кажуть самі компанії

Після оголошення рішення DSM-Firmenich підтвердила врегулювання справи з європейським і британським регуляторами. Водночас компанія наголосила, що її участь обмежувалася обміном інформацією щодо одного клієнта в одному напрямку бізнесу – ароматизаторів для споживчих товарів.

У DSM-Firmenich заперечили, що йшлося про домовленість щодо фіксації цін. Також там зазначили, що описані контакти відбувалися до об'єднання DSM і Firmenich.

Американська IFF заявила, що бере на себе відповідальність за неналежну поведінку окремих співробітників, які вже не працюють у компанії.

Нагадаємо, Єврокомісія регулярно карає великі міжнародні компанії за порушення правил конкуренції. Зокрема, у жовтні 2025 року регулятор оштрафував люксові бренди Gucci, Chloé та Loewe на 157 млн євро. Розслідування встановило, що виробники втручалися в цінову політику незалежних продавців і обмежували можливість надавати покупцям знижки.