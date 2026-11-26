Серед інших лотів були речі, пов'язані з її кінокар'єрою та приватним життям

Рукописний рецепт святкової начинки для птиці, який приписують голлівудській акторці Мерилін Монро, продали на аукціоні за $16 тис. Документ приблизно 1954 року містить 18 інгредієнтів і рукописну вказівку «без часнику». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Рецепт написаний олівцем на обох боках аркуша з бланка американської компанії City Title Insurance Company, адреса якої вказана в Сан-Франциско. Аукціонний дім Julien’s Auctions датував рукопис приблизно 1954 роком. Документ походить з архіву Лі Страсберга – наставника Монро з акторської майстерності, якому після смерті акторки у 1962 році дісталася частина її особистих речей.

Рукопис виставили на торги у межах аукціону «100 Years of Marilyn», присвяченого сторіччю від дня народження кінозірки. Організатори попередньо оцінили його у $2–3 тис., однак покупець заплатив $16 тис. – більш ніж уп'ятеро вище за верхню межу прогнозу.

Рукописний рецепт приготування начинки Мерилін Монро. 1954 рік фото: AFP

Що Мерилін Монро додавала до начинки

Акторка записала рецепт начинки, яку пропонувала використовувати для курки, індички або навіть фазана.

Серед 18 інгредієнтів були не лише звичні овочі та спеції, а й доволі незвичайні для сучасної начинки продукти:

хліб на заквасці, який потрібно було замочити в холодній воді;

курячі тельбухи, печінка або серця;

яловичий фарш;

селера, цибуля та петрушка;

варені яйця та родзинки;

тертий пармезан;

волоські горіхи, кедрові горіхи або смажені каштани;

розмарин, орегано, чебрець, лавровий лист і приправа для птиці.

За інструкцією Монро, начинку потрібно було помістити всередину птиці, закріпити отвір і запекти. До готової страви акторка рекомендувала подавати картоплю, гриби та зелений горошок.

Рукописний рецепт начинки для птиці, який приписують Мерилін Монро фото: Frederic J. Brown / AFP

Чому в рецепті не було часнику

Найбільше уваги привернула коротка примітка у верхній частині аркуша – «No Garlic» («Без часнику»). У 1954 році Монро була одружена з легендарним бейсболістом Джо Ді Маджо, який, за повідомленнями біографів, не любив цієї спеції.

Подружжя побралося у січні 1954 року. Їхній шлюб тривав лише дев'ять місяців: уже в жовтні того самого року акторка оголосила про розрив стосунків. Тому дослідники припускають, що Монро могла врахувати кулінарні вподобання чоловіка, коли записувала рецепт.

Мерилін Монро та її тодішній чоловік, колишній зірка «Янкі» Джо Ді Маджо, вечеряють разом у Нью-Йорку фото: архів Бетманна

Однак підтверджень, що акторка справді готувала цю страву для Ді Маджо, немає. Дослідник спадщини Монро Скотт Фортнер звернув увагу, що навіть адреса Сан-Франциско на бланку не доводить, ніби рецепт написали саме під час спільного життя пари. Точна дата створення рукопису невідома.

Фортнер також розповів, що особиста бібліотека акторки містила кілька кулінарних книг із її власними позначками та коментарями. Це свідчить про її зацікавлення приготуванням їжі, яке залишалося маловідомою стороною життя голлівудської зірки.

Що ще продали на аукціоні

Рецепт був не єдиним особистим предметом Мерилін Монро, який представили на червневих торгах. Серед інших лотів були речі, пов'язані з її кінокар'єрою та приватним життям.

Зокрема, сукню Lanvin, яку носила акторка, продали за $32 тис., а її перший контракт із кіностудією 20th Century Fox – за $76,8 тис. Аукціон організували під назвою «100 років Мерилін» до сторіччя від дня народження акторки, яке припадає на 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, інтерес до особистого архіву Мерилін Монро не згасає й через десятиліття після її смерті. У травні 2026 року «Главком» розповідав про раніше неопубліковані фотографії акторки, зроблені під час інтерв'ю 1962 року. В архіві зберігалися 432 знімки та чотири години аудіозапису розмови із зіркою.