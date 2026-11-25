У Єгипті щонайменше 30 людей загинули та ще 15 постраждали внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка спричинила пожежу на кільцевій дорозі поблизу Каїра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Єгипту, вантажівка, яка перевозила нафтопродукти, перекинулася та загорілася на кільцевій дорозі в районі Ель-Варрак провінції Гіза.

Полум'я поширилося на автомобілі, які перебували поблизу місця аварії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

До рятувальної операції залучили 39 автомобілів швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізували до трьох медичних закладів, повідомляє єгипетське видання Al-Masry Al-Youm.

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Міністр охорони здоров'я Єгипту Халед Абдель Гаффар доручив підвищити рівень готовності лікарень поблизу місця трагедії.

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини аварії.

Проблема безпеки дорожнього руху залишається актуальною для Єгипту. Серед поширених причин аварій – перевищення швидкості, недостатній контроль за дотриманням правил дорожнього руху та незадовільний стан доріг.

Нагадаємо, 28 жовтня в Іспанії сталася масштабна залізнична катастрофа, унаслідок якої загинули щонайменше 68 людей. У двох швидкісних потягах, які зіткнулися у провінції Толедо, перебували понад 540 осіб.