Активісти в Берліні підтримали антипутінську акцію

Учасники акції підтримали «всеросійський протест в Росії»

Російськомовні активісти Берліна підтримали в суботу всеросійську антипутінську акцію арт-перформансом «Весілля Путіна і Третьої світової війни». Про це повідомляє «Укрінформ». «Сьогодні ми підтримуємо всеросійський протест в Росії; у більш ніж 80 містах люди вийшли на вулиці за свої права: право бути громадянином,



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Фото: Укрінформ Акція в Берліні

Учасники акції підтримали «всеросійський протест в Росії»

Російськомовні активісти Берліна підтримали в суботу всеросійську антипутінську акцію арт-перформансом «Весілля Путіна і Третьої світової війни».

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні ми підтримуємо всеросійський протест в Росії; у більш ніж 80 містах люди вийшли на вулиці за свої права: право бути громадянином, право на свободу слова, право на думку, право бути не переслідуваним, якщо ти висловлюєш критику уряду», - розповіла активістка Ганна.

Голова Форуму російськомовних європейців, російський соціолог і публіцист, який мешкає в Німеччині, Ігор Ейдман уточнює, що, хоча берлінська акція і є частиною всеросійської, вона має певну специфіку. «Ми хочемо пояснити німцям, що російська опозиція бореться не тільки за свою свободу, але і за свободу, демократію і мир в Німеччині. Тому що Путін - це пряма загроза світової катастрофи, війни», - каже він.

Про те, що західне суспільство вперто не бажає бачити цієї загрози, говорить і грузинський художник Георгій Чхаїдзе. У далекому 2006 році він, тоді студент Академії мистецтв у Берліні, підготував випускну роботу під назвою «Третя світова війна; повторення ситуації з Першою та Другою світовими війнами».

«У мене як художника було інтуїтивне передчуття, що можлива Третя світова, саме з Росією, яку я оформив у вигляді плаката», - розповідає Чхаїдзе.

Свідками обміну «кільцями» і подарунками («наречений» презентував обраниці «російську пропаганду», вона йому – «ядерну зброю») стали численні глядачі на Александрплац, парку Монбіжу та біля Бранденбурзьких воріт. Між цими точками активісти пройшли ходою, несучи плакати, якими протестували проти політичних репресій, війни на Донбасі, переслідування кримських татар, будівництва газопроводу «Північний потік-2», цензури в інтернеті та інших речей, які асоціюються з політикою Путіна. Вони також тримали фотографії німецьких політиків, яких можна віднести до числа тих, «хто розуміє Путіна».

Як відомо, в Росії 5 травня проходили акції протесту «Він нам не цар», затримано як мінімум 1600 осіб.