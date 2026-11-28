Стефан Вейкамп, відомий як «нідерландський Гітлер», під час судового процесу в Мюнстері

У німецькому Мюнстері суд засудив нідерландця Стефана Вейкампа, відомого як «двійник Гітлера», до восьми місяців позбавлення волі умовно за розпалювання ворожнечі. Чоловік, який зовні наслідує нацистського диктатора, навіть під час судового засідання відкрито заявив про своє захоплення ним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Справу розглядали через висловлювання Вейкампа під час демонстрації в Мюнстері в липні 2025 року. Тоді чоловік публічно вихваляв Адольфа Гітлера, називаючи його «неперевершеним дивом світу», «блискучою особистістю» та «генієм».

Вейкамп відомий своєю зовнішньою схожістю з Гітлером: він носить характерні вуса та зачіску. Через це чоловіка прозвали «нідерландським Гітлером».

Прокуратура вважала, що публічне прославляння нацистського диктатора порушувало громадський спокій, і вимагала для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі.

На засідання Вейкамп прийшов у супроводі німецького ультраправого активіста Саші Крольцига. Адвокат нідерландця наполягав на виправданні свого підзахисного та відкидав аргументи обвинувачення.

Однак під час останнього слова Вейкамп знову відкрито висловив захоплення Гітлером. «Ми, голландці, говоримо прямо. Я захоплююся Адольфом Гітлером і люблю фюрера», – заявив він.

Суддя визнала чоловіка винним у розпалюванні ворожнечі. Оголошуючи рішення, вона наголосила, що свобода слова має межі, які обвинувачений суттєво переступив. Вейкампу було призначено вісім місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на три роки. Крім того, він має сплатити 1000 євро та покрити судові витрати.

Нагадаємо, у липні 2026 року в Берліні стався конфлікт під час спроби представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» вшанувати учасників антигітлерівської змови. Нащадок одного з діячів антинацистського опору Тобіас Коренке завадив політикам покласти вінок до меморіалу учасникам операції «Валькірія».