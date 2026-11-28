Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на критику через призначення своїм заступником російського посадовця Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України. Очільник агентства заперечив політичний характер цього рішення та назвав його звичайним кадровим питанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Гроссі BBC, уривки якого оприлюднило видання The Kyiv Independent.

За словами Гроссі, призначення громадянина певної держави на керівну посаду в міжнародній організації не означає підтримки політики цієї країни. «Призначаючи людину, я не призначаю політику й не винагороджую країну», – стверджує він.

Керівник МАГАТЕ наголосив, що міжнародні організації залучають фахівців із різних держав, а їхні працівники мають діяти незалежно від національних урядів відповідно до Статуту ООН. Гроссі також нагадав, що раніше посаду, яку має обійняти Ферапонтов, уже обіймав інший росіянин. За його словами, тоді це не викликало подібного суспільного резонансу.

«Це звичайне кадрове питання», – заявив очільник агентства.

Водночас Гроссі визнав, що розуміє занепокоєння, які виникають через таке призначення на тлі російсько-української війни.

Олексій Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника російської Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду («Ростехнагляд»). За інформацією Міністерства закордонних справ України, посадовець причетний до спроб легітимізувати незаконне захоплення Росією Запорізької атомної електростанції та поширити на неї російський регуляторний контроль. 12 лютого 2023 року Україна запровадила проти Ферапонтова персональні санкції.

У МАГАТЕ посадовець має обійняти посаду заступника генерального директора та очолити Департамент ядерної енергетики. Українське МЗС раніше виступило проти такого кадрового рішення. У дипломатичному відомстві заявили, що призначення Ферапонтова на одну з найвищих посад агентства може сприяти легітимізації російської окупації українських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, 18 листопада Україна офіційно висловила протест через намір Рафаеля Гроссі призначити Олексія Ферапонтова своїм заступником. У МЗС наголосили, що неодноразово доводили до керівництва МАГАТЕ неприйнятність такого рішення.