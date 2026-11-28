Гроссі відповів на обурення України через призначення росіянина в МАГАТЕ
Очільник агентства назвав призначення Олексія Ферапонтова звичайним кадровим рішенням
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на критику через призначення своїм заступником російського посадовця Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України. Очільник агентства заперечив політичний характер цього рішення та назвав його звичайним кадровим питанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Гроссі BBC, уривки якого оприлюднило видання The Kyiv Independent.
За словами Гроссі, призначення громадянина певної держави на керівну посаду в міжнародній організації не означає підтримки політики цієї країни. «Призначаючи людину, я не призначаю політику й не винагороджую країну», – стверджує він.
Керівник МАГАТЕ наголосив, що міжнародні організації залучають фахівців із різних держав, а їхні працівники мають діяти незалежно від національних урядів відповідно до Статуту ООН. Гроссі також нагадав, що раніше посаду, яку має обійняти Ферапонтов, уже обіймав інший росіянин. За його словами, тоді це не викликало подібного суспільного резонансу.
«Це звичайне кадрове питання», – заявив очільник агентства.
Водночас Гроссі визнав, що розуміє занепокоєння, які виникають через таке призначення на тлі російсько-української війни.
У МАГАТЕ посадовець має обійняти посаду заступника генерального директора та очолити Департамент ядерної енергетики. Українське МЗС раніше виступило проти такого кадрового рішення. У дипломатичному відомстві заявили, що призначення Ферапонтова на одну з найвищих посад агентства може сприяти легітимізації російської окупації українських ядерних об'єктів.
Нагадаємо, 18 листопада Україна офіційно висловила протест через намір Рафаеля Гроссі призначити Олексія Ферапонтова своїм заступником. У МЗС наголосили, що неодноразово доводили до керівництва МАГАТЕ неприйнятність такого рішення.
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