Росія хоче обміняти бразильську футболістку Летицію Вільяр (Леле) на ймовірного російського шпигуна Сергія Черкасова, засудженого в Бразилії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, інформує «Главком».

Футболістку Вільяр тримають під вартою в Росії з липня 2025 року за підозрою у ввезенні гашишу.

Черкасова затримали в Бразилії у 2022 році після того, як він намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді в Нідерландах, використовуючи фальшиві бразильські документи.

У 2023 році уряд США звинуватив Черкасова, який раніше використав свій бразильський паспорт для переїзду до США для навчання в аспірантурі Університету Джонса Гопкінса, в роботі на російську розвідку, а пізніше попросив про його екстрадицію.

Бразильська поліція не знайшла жодних доказів того, що Черкасов, який використовував псевдонім Віктор Мюллер Феррейра, шпигував за бразильським урядом, компаніями чи установами. Тож Бразилія відхилила запит США про екстрадицію Черкасова й дозволила повернути його до Росії після того, як завершаться судові процедури.

Тим часом Вільяр звернулася безпосередньо до президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви з проханням допомогти її звільнити. У листі до Лули цього місяця вона сказала: «Немає слів, які могли б висловити чи передати всі страждання, тягар і біль, які я відчуваю, перебуваючи в цьому місці».

Міністерство закордонних справ Бразилії заявило, що стежить за ситуацією та надає консульську допомогу їй та її родині.

Вільяр, яка грала за національну збірну Бразилії та виграла кілька міжнародних титулів на клубному рівні, не перша відома спортсменка, чиє утримання під вартою в Росії було пов'язане з обміном полоненими. Американську зірку баскетболу Брітні Грайнер звільнили у 2022 році в результаті обміну один на одного за російського торговця зброєю Віктора Бута. Грайнер була засуджена до дев'яти років позбавлення волі після того, як митники виявили в її багажі в московському аеропорту картриджі для вейпів, що містили олію канабісу.

Раніше влада Кіпру вислала з країни двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Москви. Місцеві спецслужби викрили мережу, що намагалася отримати секретну інформацію про безпеку острова та Європейського Союзу.

Також у США федеральне журі присяжних висунуло обвинувачення громадянину Росії Ігорю Д'ю, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та шпигунстві за працівниками американської технологічної й оборонної компанії. Підприємство постачає Україні озброєння, яке використовують у війні проти Росії.