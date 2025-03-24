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США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі з Росією – The Guardian

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі з Росією – The Guardian
У Саудівській Аравії 11 березня пройшли переговори між Україною та США
фото з відкритих джерел

Представники Сполучених Штатів та Російської Федерації сьогодні розпочали черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді

Після зустрічі американських та російських посадовців у Саудівській Аравії відбудеться ще один раунд переговорів між американською та українською командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

На окремих зустрічах планується обговорити деталі паузи у здійсненні атак на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру, а також припинення атак у Чорному морі з метою забезпечення безпечного комерційного судноплавства.

Раніше репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс також повідомила, що технічна команда США може знову зустрітися з українською командою, оскільки «адміністрація Трампа продовжує свою човникову дипломатію».

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів та Російської Федерації розпочали черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді. Зустріч делегацій проходить у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Джерело Reuters повідомило, що американську сторону на переговорах із російськими представниками в Ер-Ріяді очолюють Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що перемовини російської та американської делегацій у Саудівській Аравії вплинуть на ситуацію в Чорному морі.

Раніше у столиці Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій

До слова, спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

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Теги: США переговори росія

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