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Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
Американці під час протесту проти політики президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска
фото: Axios

Президент США заявив, що агітатори протестів будуть ув'язнені або депортовані

Президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

«Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані», – написав Трамп у соцмережі.

Нагадаємо, демократи можуть зірвати виступ президента США Дональда Трампа в Конгресі 4 березня.

Як відомо, демонстранти в штаті Вермонт у Сполучених Штатах зустріли кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті з плакатами «Катайтесь на лижах в Росії», «Вермонт стоїть з Україною», «Підтримуйте Україну, а не Путіна».

До слова, рух Tesla Takedown здійснив десятки протестів у низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків.

Зростання негативної реакції на Маска та його спроби скоротити федеральних робітників в інтересах президента США Дональда Трампа вилились у протести, які відбулись поблизу щонайменше 90 автосалонів Tesla.

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Теги: Дональд Трамп США освіта університет протест

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