Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести

Американці під час протесту проти політики президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска

Президент США заявив, що агітатори протестів будуть ув'язнені або депортовані

Президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

«Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані», – написав Трамп у соцмережі.

Нагадаємо, демократи можуть зірвати виступ президента США Дональда Трампа в Конгресі 4 березня.

Як відомо, демонстранти в штаті Вермонт у Сполучених Штатах зустріли кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті з плакатами «Катайтесь на лижах в Росії», «Вермонт стоїть з Україною», «Підтримуйте Україну, а не Путіна».

До слова, рух Tesla Takedown здійснив десятки протестів у низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків.

Зростання негативної реакції на Маска та його спроби скоротити федеральних робітників в інтересах президента США Дональда Трампа вилились у протести, які відбулись поблизу щонайменше 90 автосалонів Tesla.