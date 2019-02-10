Американський адмірал: Росія - це поранений ведмідь, що слабшає і атакує



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Адмірал ВМС США Крейг Фоллер

«Думаю, від Росії можна чекати чого завгодно», заявив адмірал Фоллер

Адмірал ВМС Крейг Фоллер, новий глава об'єднаного командування США у Центральній і Південній Америці, вважає, що Сполучені Штати не повинні виключати військового втручання Росії в ситуацію у Венесуелі.

Про це Фоллер сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Думаю, від Росії можна чекати чого завгодно. У нашій стратегії національної оборони особлива увага приділяється суперництву з Росією і Китаєм... Хоча це різні випадки. Китай - зростаюча економічна сила, у якої є законне право на власні бізнес-інтереси по всьому світу ... При цьому вони відмовляються дотримуватися правил гри... Росія, з іншого боку, фактично поранений ведмідь, що слабшає, який пішов в атаку, і я не можу передбачити подальші дії Москви», - сказав адмірал Фоллер.

За його словами, американці «вже побачили, що вони (росіяни) зробили (у Сирії), і нам потрібно бути готовими до того, що це знову може статися у майбутньому».

Фоллер підкреслив, що США наразі «зосереджені на підтримці політичного і дипломатичного вирішення» кризи у Венесуелі.

«Ми займаємося тим, що відбувається прямо зараз - (намагаємося) полегшити страждання людей», - додав адмірал. Він зазначив, що американські військові не втручаються у політику.

«Що стосується довгострокового питання передачі влади - я залишу це політикам і дипломатам, і ми будемо готові надати підтримку, коли нас про це попросять», - зазначив Фоллер.