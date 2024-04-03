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Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
фото з відкритих джерел

З 5 квітня цього року авіасполучення за напрямком «Актобе – Казань – Актобе» буде призупинене

Авіакомпанія Qazaq Air призупинить авіасполучення між містом Актобе на заході Казахстану та містом Казань, столицею Татарстану з міркувань безпеки. Про це стало відомо із сайту авіакомпанії.

«З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 5 квітня цього року авіасполучення за напрямком «Актобе – Казань – Актобе» буде призупинене», – йдеться в повідомленні.

Qazaq Air заявила, що заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що два дні тому у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Згодом Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ. 

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії. 

Теги: росія авіація Казахстан Україна безпілотник авіарейс

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