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Зеленський розповів про наради щодо вступу в ЄС й американського напрямку політики

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про наради щодо вступу в ЄС й американського напрямку політики
Зеленський наголосив, що варто зробити «все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року»
фото: скріншот

Зеленський: «Україна здатна захистити себе – за достатньої підтримки»

Президент України Володимир Зеленський провів 13 березня кілька нарад щодо міжнародної роботи. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора (12 березня – ред.) Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження», – зазначив глава держави у новому відеозверненні.

За його словами, варто зробити «все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року».

«Це має бути нашим спільним темпом – і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату», – наголосив Зеленський.

Також президент розповів про стратегічну нараду щодо американського напрямку політики.

«Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. Перемогти тут, в Україні, у цьому протистоянні з російським терором – це питання виживання для демократичних систем, це питання взагалі того, на що здатні демократії. Україна здатна захистити себе – за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.). Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити», – розповів очільник України.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Єврокомісія путін Володимир Зеленський Україна президент переговори

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