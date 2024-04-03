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ООН засудила атаку дронів на Татарстан

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
Вчора у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафтопереробний завод
фото з відкритих джерел

Речник Генерального секретаря ООН заявив, що організація виступає проти таких атак

Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на Татарстан. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в рамках брифінгу.

Дюжаррік наголосив, що ООН виступає проти таких атак. «Ми виступаємо проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру», – сказав він.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

Унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів. Під видом навчання «Алабуга» заманює підлітків і фактично використовує їхню рабську працю на збирання «шахедів». У разі відмови шантажує величезними компенсаційними виплатами за розірвання договору про «навчання».

До слова, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Читайте також: Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Теги: росія ООН завод безпілотник

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