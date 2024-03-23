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Білорусь заявила, що допомагала Росії ловити підозрюваних у теракті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білорусь заявила, що допомагала Росії ловити підозрюваних у теракті
Путін повторив версію ФСБ про те, що причетні до стрілянини нібито мали намір виїхати в Україну, де, за його словами, для них було підготоване «вікно».
фото з відкритих джерел

Лукашенко висловив Путіну «глибокі співчуття» у зв’язку з подіями в Москві

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив журналістам, що білоруські спецслужби допомагали Росії ловити підозрюваних у стрілянині в «Крокус Сіті Холі».

«Активна взаємодія з учорашнього дня здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв’язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконане. Було введено максимальні заходи безпеки», – передає заяву Крутого білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін зідзвонився зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Повідомлялося, що диктатори «підтвердили готовність взаємодіяти в боротьбі з тероризмом».

Лукашенко також висловив Путіну «глибокі співчуття» у зв’язку з подіями в Москві.

Тільки після цього, о 14:30 за Києвом, кремлівські ЗМІ опублікували відеозвернення Путіна.

У зверненні російський диктатор назвав події в «Крокус Сіті Холі» «кривавим і варварським терактом». Він повторив версію ФСБ про те, що причетні до стрілянини нібито мали намір виїхати в Україну, де, за його словами, для них було підготоване «вікно».

Також російський диктатор багато акцентував на тому, що за стріляниною стоїть якийсь замовник. Путін заявив, що російські силовики «працюють над викриттям усієї пособницької бази терористів».

Він також порівняв убивць у Москві з «нацистами, які творили демонстративні розправи на окупованих територіях».

Крім того, російський диктатор дав напуття своїм громадянам «бути в одному строю» і заявив, що «Росія не раз проходила важкі випробування, але ставала ще сильнішою», і так нібито «буде і зараз».

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: росія путін кордон диктатор

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