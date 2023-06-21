«Шквальна кампанія з дискредитації»: Кличко різко висловився про ситуацію у столиці (відео)

Віталій Кличко: «Безкінечні обшуки паралізують роботу департаментів і служб міста»

Центральна влада намагається дискредитувати самоврядування у столиці і паралізувати роботу, цим самим вносить хаос в управління містом в умовах воєнного стану. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму публічному відеозверненні.

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«Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки новин. Маніпуляції і відверта брехня. Стараються, як можуть, щоб знищити репутацію Кличка. Але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно говорять про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться», – заявив Кличко.

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Очільник міста повідомив, що сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. При цьому жоден з голів районів, відповідальних за укриття, не поніс покарання.

«Жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. Ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них. А знаходяться голови районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?» – зазначив Кличко.

Нагадаємо, суд відправив під цілодобовий домашній арешт (на два місяці) директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.