Гроза в столиці: Кличко розповів про наслідки

Негода в Києві не припиняється, але в деяких районах столиці та області вже видніється яскрава веселка

Дорожні служби «Київавтодору» працюють на місцях підтоплень

Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро «Лівобережна». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Дорожні служби «Київавтодору» працюють на місцях підтоплень.

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«Надзвичайних подій на даний час не трапилось. Рятувальна служба КАРС – у режимі очікування для можливого надання допомоги», – розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.

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У суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали.