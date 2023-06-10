Гроза в столиці: Кличко розповів про наслідки
Дорожні служби «Київавтодору» працюють на місцях підтоплень
Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро «Лівобережна». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Дорожні служби «Київавтодору» працюють на місцях підтоплень.
«Надзвичайних подій на даний час не трапилось. Рятувальна служба КАРС – у режимі очікування для можливого надання допомоги», – розповів Кличко.
Раніше повідомлялося, що столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.
У суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали.
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