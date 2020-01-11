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    Думки вголос

    Чи могли український авіалайнер збити «помилково»?

    • Віктор Валєєв

      Учасник АТО-ООС у складі 56 ОМПБР

    • Розсилка
    Чи могли український авіалайнер збити «помилково»?

    Чому є сумніви, що літак був збитий випадково

    Мовою оригіналу

    ПВО – наверное самая сложная и организованная в технологическом отношении часть современной армии. Десятки радаров, эшелонирование прикрываемых объектов по высотам и дальностям, и – очень четкая система управления. Могла ли она ошибочно сработать по нашему самолету? Исключительно маловероятно!

    В АТО мне пришлось как провести не один десяток бессонных ночей за экраном воздушной обстановки и давать команды на уничтожение целей, так и получать эти команды в составе огневой группы ПВО.

    И так, почему я сомневаюсь, что самолет был сбит случайно.

    Зенитный ракетный комплекс уровня «ТОР» - не рогатка по принципу – достал, пальнул, спрятал и пошел. Тем более если он действует в составе батареи, которая в составе дивизиона, который в составе бригады и т.д, которые прикрывают важный военный объект. На каждом уровне есть свои командные пункты и штабы, которые должны одобрить принятые нижестоящим командиром решения.

    Сначала цель необходимо увидеть на радаре, потом взять на сопровождение, и только уже после этого обстрелять. «ТОР» может работать и в полностью автоматическом режиме, без участия оператора, но маловероятно чтобы иранская ПВО действовала таким образом. То есть в небоевой обстановке команда «уничтожить» должна была пройти несколько согласований, и могла быть одобрена только вышестоящим штабом.

    Кроме того, любой оператор скучая за радаром на дежурстве не один раз наблюдал трассы пролета самолетов. Не думаю, что иранские операторы в этом сильно отличаются от наших. Это означает, что коридоры пролета гражданских бортов за время дежурств были изучены почти наизусть. И иранцы четко понимали, по кому открывают огонь.

    Учитывая армейский принцип – при принятии сложного решения переложить ответственность на командира, боец, осуществивший пуск, сто раз переспросил начальников.

    Ведь на индикаторе кругового обзора радиолокационной станции очень ясно видно характер цели – гражданский самолет по размерам, поведению и траектории будет явно отличаться от истребителей, штурмовиков и ракет. Это базовые вещи, которые прописаны в боевых уставах ПВО и наставлениях по эксплуатации зенитных комплексов.

    Кроме того, если подразделение, которое сбило «Боинг» относилось к элитному Корпусу стражей исламской революции – их операторы по параметрам цели должны уметь отличить бомбардировщик от истребителя, не то что распознать гражданский борт.

    Эта ситуация по техническим причинам в корне отличается от трагедии со сбитым ТУ-154. ТУ -154 был сбит древним зенитным комплексом, использующим принцип самонаведения – С-200, где автоматика могла перезахватить цель. «ТОР» – почти современное оружие, и использует так называемую командную системы наведения (никакого самонаведения там нет), в боевой работе предусматривающую участие оператора как минимум на этапе обнаружения цели и пуска.

    В свое время Иран оказался в аналогичной ситуации – когда американский ракетный крейсер сбил иранский самолет в 1988 году, согласно официальной версии США, приняв его по аэродрому вылета и параметрам траектории за боевой самолет. Заметим что в этом инциденте американские военные: а) четко сопровождали самолет от момента вылета; б) определяли его как идущий на боевой задание по параметрам траектории. Кроме того, неоднократно пытались связаться с экипажем.

    Безусловно все эти же моменты должны были быть соблюдены и в отношении украинского лайнера. Итак – выводы крайне печальны. Я не поверю в то что борт мог быть сбит ошибочно, даже в угаре боевой истерии, и исключаю ошибку автоматики комплекса.

    Иранская армия конечно назначит виновных - оператора и ряд его командиров, но правды, мы скорее всего так и не узнаем.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США авіація Іран авіакатастрофа літак Україна
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