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Авіакатастрофа в Індії: жінка вижила, бо запізнилася на рейс

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Авіакатастрофа в Індії: жінка вижила, бо запізнилася на рейс
Бхуми Чаухан не встигла на літак, який розбився в Індії
фото: Facebook-сторінка Laughing Colours

Бхуми Чаухан потрапила в затор і не встигла на літак

10-хвилинне запізнення на рейс врятувало життя жінки Бхуми Чаухан. Вона не встигла на літак Air India AI-171, який розбився невдовзі після зльоту з Ахмедабада. Катастрофа стала однією з наймасштабніших в Індії за останні роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Abp Live.

Бхуми Чаухан, яка мешкає в Лондоні, мала летіти рейсом Air India з Ахмедабада до Лондона. Втім, через затори на дорозі вона приїхала до міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя із затримкою, не маючи роздрукованого посадкового талона. Через це її не допустили до посадки, і вона спізнилася на рейс на кілька хвилин.

Зазначений рейс AI-171, що здійснювався літаком Boeing 787 Dreamliner, зазнав катастрофи невдовзі після зльоту. 

Жінка, яка відвідала Індію вперше за два роки, назвала свій порятунок дивом. Зі сльозами на очах вона подякувала божеству Ґанпати Баппа за життя (Ґане́ша – один із найшанованіших богів в індуїзмі. – «Главком»). Її мати додала у коментарі місцевому ЗМІ «ANI», що це стало можливим завдяки захисту богині-матері, яка врятувала доньку від загибелі.

Індійські ЗМІ назвали це дивом, а історія Бхуми швидко поширилася соцмережами. Користувачі назвали її прикладом «невипадкового випадку» та дякують долі, що одна людина уникла трагедії. Бхуми також вважає, що отримала другий шанс від долі й духовно переосмислила своє життя. 

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії. 

Як повідомлялося, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.

Також «Главком» повідомляв, що за кілька годин до трагедії на борту рейсу AI-171 родина лікаря Пратіка Джоші зробила щасливе селфі. Разом із дружиною Комі Вяс і трьома дітьми вони прямували до Лондона, сповнені надії на нове життя. Це фото стало останнім – літак розбився невдовзі після зльоту, впавши на житловий квартал в Ахмедабаді. Усі п’ятеро загинули. 

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Теги: Індія авіакатастрофа

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