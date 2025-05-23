Чи відновить Індія постачання води до Пакистану: відповідь Нарендри Моді

Моді заявив, що Пакистан не отримуватиме воду з річок, контрольованих Індією

Пакистан не отримуватиме воду з річок, на які Індія має права. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, про це заявив індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Згідно з інформацією, під час виступу на публічному заході у північно-західному штаті Раджастан Моді повідомив, що Нью-Делі продовжує заходи проти Пакистану.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що Договір про води Інду залишається припиненим. Виступаючи на мітингу він заявив: «Пакистан не отримає жодної краплі води, що належить Індії. Ігри з кров'ю індійців коштуватимуть йому дорого». За його словами, «ніхто у світі не зможе похитнути рішучість Індії щодо цього питання».

Договір, укладений у 1960 році за посередництва Світового банку, визначає механізм розподілу води між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном – басейном річки Інд та її п'яти приток. Рішення про зупинення його дії було ухвалено після теракту 22 квітня в Байсарані (Джамму та Кашмір), у якому Нью-Делі звинуватив пакистанські спецслужби.

Зокрема, за словами Моді, залишає чинність рішення про припинення договору про розподіл річкових вод, завдяки якому пакистанські фермери отримували воду з трьох індійських річок.

Моді також розкрив подробиці Операції «Сіндур», проведеної 10 травня. За його словами, протягом 22 хвилин було знищено дев'ять ключових терористичних об'єктів. Він заявив, що удари по бойовиках у Пахалгамі були «відповіддю від імені 1,4 млрд громадян», а збройні сили отримали повний карт-бланш на дії. «Операція «Сіндур» – це не просто помста. Це нова форма справедливості. Це обличчя нової Індії – сильної, рішучої та здатної відстоювати свої інтереси», – сказав прем'єр.

Водночас, за даними видання, країни переважно дотримуються припинення вогню, якого досягли 10 травня, проте вже за кілька годин обидві сторони звинуватили одна одну в його порушенні.

Раніше стало відомо, що Пакистан та Індія узгодили виведення додаткових військових підкріплень із лінії контролю в Кашмірі до позицій мирного часу до кінця травня.Індійська армія раніше повідомила, що сторони погодилися на «негайні заходи» для зниження концентрації військ на кордонах. Хоча початково планувалося завершити ці кроки за 10 днів, деякі труднощі спричинили затримки.