Авіація Повітряних Сил завдає ударів по об’єктах противника на Курщині: ефектне відео

Український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою

У небі над Курською областю українські пілоти щодня завдають ударів по об’єктах противника, працює авіація Повітряних Сил України. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

«На відео – український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer», – йдеться в повідомленні.

💥💥На Курському напрямку українська авіація керованою авіабомбою AASM Hammer знищила російський підземний пункт управління. pic.twitter.com/4Ansib8Yfu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Згідно з оприлюдненим матеріалом, у небі над Курською областю виконував завдання один із пілотів Повітряних Сил України. Він скинув бомбу по об'єкту РФ, внаслідок чого на значній території ділянки утворилася пожежа.

Варто зауважити, що окупанти ховають свою техніку серед забудов.

Нагадаємо, за даними партизанського руху «Атеш», бригада морської піхоти РФ зазнає серйозних втрат під час операції Сил оборони України в Курській області. Згідно з інформацією від агента руху, який служить у Збройних силах Росії, у першому мотострілковому батальйоні бригади залишилося лише 30% боєздатного складу. Особливо важкі втрати понесла третя рота цього батальйону, командир якої потрапив у полон до українських військових.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.