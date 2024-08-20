У Кремлі заявляють про неможливість мирних переговорів

Путін не хоче переговорів через ситуацію в Курській області

Російський диктатор Володимир Путін виключає можливість мирних переговорів з Україною, посилаючись на те, що війна, розпочата ним проти України, нещодавно поширилася на територію Росії. Про це йдеться в заяві помічника Путіна Юрія Ушакова, яку цитує AFP, а також на російські ЗМІ.

Ушаков зазначив, що на поточному етапі переговори є «абсолютно недоречними» та додав, що подальші кроки залежать від ситуації на полі бою, зокрема в Курській області.

Він підкреслив, що будь-які переговори не можливі після того, як почалися напади на Курську область, яку, за його словами, українські війська частково контролюють.

«На нинішньому етапі, враховуючи цю ескападу, ми говорити не будемо», – сказав він.

Схожу позицію висловив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

«Президент про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область, навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області, ні про які переговори не може бути мови», – сказав він.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, зазначивши, що Путін планує «дати оцінку» ситуації в Курській області пізніше.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом перемовин, написало, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху, столицю Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін.

Як повідомлялося, на Заході припинилися розмови про припинення вогню та переговори між Україною та РФ. Це сталося через наступ ЗСУ на Курську область.

До слова, за словами посла Німеччини в Росії Александера Графа Ламбсдорфа, РФ не пом'якшує вимоги щодо перемовин, а продовжує висувати завищені вимоги. Німеччина не спосерігає готовність РФ до мирних перемовин з Україною.