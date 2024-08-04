Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри

Кушняров розповів, скільки білорусів доєдналися до боротьби ще з 2014 року та скільки тих, хто воює, станом на початок 2024-го

Від 2014-го й до початку поточного року війну в Україні пройшло приблизно 1300 білорусів

Білоруський доброволець Андрій Кушняров, що служить у батальйоні «Вовки да Вінчі», розкрив кількість своїх співвітчизників, які долучилися до війни за Україну. Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».

Кушняров розповів, скільки білорусів доєдналися до боротьби ще з 2014 року та скільки тих, хто воює, станом на початок 2024-го.

«За даними на початок року, українську війну пройшло приблизно 1300 білорусів – стільки білорусів були демобілізовані з 2014 року. Станом на початок року в різних частинах ЗСУ служило близько 350 білорусів», – сказав Кушняров.

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