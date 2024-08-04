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Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри
Кушняров розповів, скільки білорусів доєдналися до боротьби ще з 2014 року та скільки тих, хто воює, станом на початок 2024-го
фото: Батальён Кастуся Каліноўскага/Telegram

Від 2014-го й до початку поточного року війну в Україні пройшло приблизно 1300 білорусів

Білоруський доброволець Андрій Кушняров, що служить у батальйоні «Вовки да Вінчі», розкрив кількість своїх співвітчизників, які долучилися до війни за Україну. Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».

Кушняров розповів, скільки білорусів доєдналися до боротьби ще з 2014 року та скільки тих, хто воює, станом на початок 2024-го.

«За даними на початок року, українську війну пройшло приблизно 1300 білорусів – стільки білорусів були демобілізовані з 2014 року. Станом на початок року в різних частинах ЗСУ служило близько 350 білорусів», – сказав Кушняров.

Нагадаємо, що у 2025 році закінчується термін самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, тому він боїться, що його скинуть із посади, заявив ексміністр культури країни Павло Латушко.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, чи існує загроза на кордоні з Білоруссю.

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Теги: Білорусь ЗСУ війна добровольці

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