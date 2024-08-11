Операція у Курській області вплинула на фронт? Відповідь офіцера ЗСУ

«Росіяни максимально все що в них є в наявності почали використовувати на полі бою, в дуже великих кількостях», – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка

Окупанти збільшили кількість спроб прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках останніми днями. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Київ24.

«На тлі оцих нинішніх подій в Курській «народній республіці» у ворога активізувалась якась хвороба. Росіяни максимально все що в них є в наявності почали використовувати на полі бою, в дуже великих кількостях. Тому ситуацію характеризуємо як дуже напружену. Але при цьому вона все ж таки контрольована командуванням Збройних сил України», – сказав Сергій Цехоцький.

Офіцер додав, що російська армія збільшила кількість обстрілів позицій Сил оборони, кількість скидів з БпЛА.

«Стосовно ділянки, де безпосередньо наша бригада тримає оборону скажу, що ворог 100% не має успіху. Ми як кошка з мишкою з ними граємось. Вчора була спроба піхотного штурму, мало не психічної атаки – через поле напряму пішли росіяни, як Чапаєв… У нас через це вечерю перенесли на пізніше», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.