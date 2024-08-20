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Партизани заявили про втрати морської піхоти РФ у Курській області

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Партизани заявили про втрати морської піхоти РФ у Курській області
Морська піхота РФ зазнає в Курській області великих втрат
Фото з відкритих джерел

У ході операції Сил оборони України в Курській області 810-а окрема бригада морської піхоти РФ зазнає великих втрат

За даними партизанського руху «АТЕШ», бригада морської піхоти РФ зазнає серйозних втрат під час операції Сил оборони України в Курській області.

Згідно з інформацією від агента руху, який служить у Збройних силах Росії, у першому мотострілковому батальйоні бригади залишилося лише 30% боєздатного складу. Особливо важкі втрати понесла третя рота цього батальйону, командир якої потрапив у полон до українських військових.

«Проаналізувавши розвідувальну інформацію, можна дійти висновку, що з батальйону залишилися 30% боєготового складу. Решта – в полоні, поранені або вбиті", – зазначили в «АТЕШ».

Партизани зазначають, що решта військовослужбовців батальйону або вбиті, або поранені, або взяті в полон. Ця інформація підтверджує ефективність дій Сил оборони України та свідчить про серйозні проблеми з моральним духом та боєздатністю російських військ.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: полон військові Курщина

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