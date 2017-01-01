Авіація РФ і Асада бомбардує пригород Дамаска — 27 цивільних загинули

Від початку посилення штурму, який розпочався 20 днів тому, загинуло близько 200 цивільних осіб

У результаті повітряних ударів авіації Башара Асада та Росії по сирійському району Східна Гута загинуло щонайменше 27 мирних жителів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, свідків та гуманітарних працівників. «Літаки, які ймовірно належали сирійському режиму та Росії, завдали



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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh

Від початку посилення штурму, який розпочався 20 днів тому, загинуло близько 200 цивільних осіб

У результаті повітряних ударів авіації Башара Асада та Росії по сирійському району Східна Гута загинуло щонайменше 27 мирних жителів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, свідків та гуманітарних працівників.

«Літаки, які ймовірно належали сирійському режиму та Росії, завдали ударів по людних житлових районах у підконтрольному повстанцям оточеному анклаві біля Дамаска, внаслідок чого загинуло щонайменше 27 осіб та десятки постраждали на третій тиждень посилення штурму», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні 24 години було завдано майже 30 авіаударів, які вразили кілька міст у густонаселеній сільській місцевості на схід від Дамаска, відомій під назвою Східна Гута.

Співробітники цивільної оборони заявили, що в містечку Гаморія загинуло щонайменше 17 осіб у результаті ударів по ринку та в житлових приміщеннях, розташованих поблизу.

Четверо інших мирних жителів загинули в містечку Арбін, а решта — від ударів по населеним пунктам Місраба і Хараста, повідомили працівники цивільної оборони.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, від початку посилення штурму, який розпочався 20 днів тому, загалом загинуло близько 200 цивільних осіб, у тому числі багато жінок та дітей.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 3 листопада, військова авіація сирійської армії завдала удару по району Східна Гута.

Район Східна Гута територіально розташований біля столиці — Дамаска. Він контролюється повстанцями і з 2013 року перебуває в облозі урядових військ.

Джерело: Укрінформ