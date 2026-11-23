Вранці 23 листопада у російській Пермі сталася масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За попередніми даними, безпілотники атакували підприємство «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», розташоване у Пермському краї РФ.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти.

До слова, вночі 23 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.

Також у ніч проти 23 листопада в Альметьєвську, що в російському Татарстані, зазнала атаки нафтоперекачувальна станція «Калейкіно». Станція відіграє стратегічну роль у системі магістральних нафтопроводів РФ.