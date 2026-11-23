У Росії дедалі більше торговельних центрів залишаються без орендарів через падіння купівельної активності та перехід покупців в онлайн. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Частка незатребуваних ТЦ уже становить 15-20% і продовжує зростати. За оцінкою президента Союзу торговельних центрів Булата Шакірова, приблизно половину таких об’єктів можуть закрити та знести.

Росіяни скорочують витрати на одяг, взуття, техніку, меблі та інші необов’язкові покупки, а в повсякденному споживанні частіше обирають дешевші товари. Водночас утримання магазинів дорожчає через зростання податків, комунальних платежів, зарплат і логістичних витрат. Це змушує ритейлерів скорочувати торговельні мережі.

Проблеми помітні й у Москві: частка вільних площ у торговельних центрах зростає другий рік поспіль. До кінця року навіть у найбільших об’єктах вона може сягнути 8%. Крім конкуренції з маркетплейсами, на ситуацію впливають слабкий попит та збільшення операційних витрат.

Водночас девелопери продовжують завершувати вже розпочаті проєкти, тому цього року в Москві очікують введення в експлуатацію більшої площі торговельних центрів, ніж торік. Однак відвідуваність ТЦ залишається нижчою за минулорічну: у середині листопада трафік у Москві впав на 3,3%, а загалом у Росії – на 4,6%.

Частину порожніх торговельних центрів планують переобладнати під спортивні та розважальні простори, ресторани й кафе. За оцінкою Шакірова, таких об’єктів може бути 5-10%, а традиційна торгівля відійде для них на другий план. Проте через високу вартість фінансування та нестачу коштів у девелоперів цей процес може тривати роками.

Один із прикладів перепрофілювання – колишні площі IKEA у торговельному центрі «Мега Біла Дача», які орендувала група «Основа» для відкриття спа-комплексу. Компанія також веде переговори щодо інших приміщень колишньої мережі. Власники ТЦ шукають дедалі незвичніші способи заповнити вільні площі, хоча експерти поки не говорять про неминучість масового закриття торговельних центрів.

Як відомо, за роки повномасштабної війни в Росії затрималося зведення 43 великих медичних об'єктів, загальна вартість яких перевищує 438 млрд рублів. Йдеться про лікарні та диспансери, що фінансуються з федерального бюджету, будівництво яких уже розпочали, але терміни здачі в експлуатацію постійно переносили.