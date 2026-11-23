У ніч проти 23 листопада в Альметьєвську, що в російському Татарстані, зазнала атаки нафтоперекачувальна станція «Калейкіно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що станція є одним із ключових об'єктів нафтотранспортної інфраструктури Росії. НПС «Калейкіно» розташована приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту.

Станція відіграє стратегічну роль у системі магістральних нафтопроводів РФ, забезпечуючи змішування, перекачування та розподіл нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, зокрема в систему нафтопроводу «Дружба».

Зауважимо, що Сили оборони України 19 листопада уразили нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу Альметьєвська в російському Татарстані.

До слова, вночі 23 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.