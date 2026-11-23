У суботу ввечері в американському місті Парма, штат Огайо, під час вечірки з нагоди майбутнього народження дитини сталася стрілянина, внаслідок якої троє людей загинули та ще одна дістала поранення. Інцидент трапився, імовірно, на тлі побутового конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними місцевої поліції, вогонь відкрили двоє чоловіків. Одного з них, 29-річного ймовірного родича майбутньої матері, правоохоронці взяли під варту, проте офіційних звинувачень йому поки не висунули. Як повідомив речник поліції Скотт Тракслер, слідчі з'ясовують, чи був затриманий ініціатором нападу, чи діяв у межах самооборони. Другий учасник перестрілки, 19-річний хлопець, загинув на місці. За попередньою інформацією, саме він був батьком ненародженої дитини, але, за словами очевидців, його не запросили на свято.

Окрім 19-річного підозрюваного, особу якого офіційно не розголошують, жертвами стрілянини стали 17-річна Лізія Інгленд та 45-річний Джейсон Таунсенд – батько жінки, для якої влаштовували свято. Сама майбутня мати під час інциденту не постраждала, натомість 39-річна жінка, ім'я якої також не називають, дістала поранення в ногу.

Поліцейські вилучили з місця події обидві одиниці вогнепальної зброї. У неділю детективи аналізували свідчення очевидців та записи з камер відеоспостереження, щоб відтворити перебіг конфлікту. Для встановлення того, з якої саме зброї було застрелено кожного із загиблих, планують провести балістичну експертизу, після чого прокуратура вирішить питання щодо висунення звинувачень затриманому.

Раніше повідомлялося, що у місті Ері, штат Пенсільванія, сталася масштабна трагедія: внаслідок стрілянини в житловому кварталі загинули дев'ятеро людей. Серед жертв – двоє маленьких дітей (п'ятирічний хлопчик та однорічна дівчинка), вагітна жінка, а також сам нападник.

За даними начальника місцевої поліції Ріка Лораха, напад влаштував 45-річний чоловік. Його жертвами стали семеро родичів та один знайомий вагітної жінки. Згідно з матеріалами з відеоспостереження та аудіозаписами, 10 жовтня близько 17:00 до будинку підійшли дві стривожені жінки. Коли вони постукали у двері, озброєний чоловік вийшов на вулицю, застрелив їх і повернувся всередину.

Як відомо, унаслідок суперечки, що виникла 27 вересня в одному зі стриптиз-клубів Детрйота, троє людей загинули, а ще четверо отримали поранення.

Начальник поліції Детройта Тодд Беттісон повідомив, що поліцейські, які прибули на місце стрілянини о 7:21 ранку на вулиці, де переважно розташовані житлові будинки, виявила трьох чоловіків, які отримали смертельні поранення. Ще четверо людей – двоє чоловіків і дві жінки – були доставлені на приватних автомобілях до місцевих лікарень.