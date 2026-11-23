У Росії тимчасово обмежили роботу аеропортів Казані та Іжевська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Аеропорт Іжевськ. Введено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден», – йдеться у повідомленні Росавіації.

Також призупинив роботу казанський аеропорт. Зазначається, що обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів.

Ймовірно, обмеження запровадили на тлі загрози атаки безпілотників.

До слова, вночі 23 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня та 25 вересня 2026 року.