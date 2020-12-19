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    У світі

    Байден у понеділок публічно зробить щеплення від коронавірусу

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    Джо Байден готовий зробити щеплення від коронавірусу публічно - Байден у понеділок публічно зробить щеплення від коронавірусу
    Джо Байден готовий зробити щеплення від коронавірусу публічно

    Обраний віцепрезидент Камала Харріс зробить щеплення наступного тижня

    Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден отримає вакцинацію проти Covid-19 публічно в понеділок.

    Про це повідомляє Politico.

    Обраний віцепрезидент Камала Харріс і її чоловік Дуг Емхофф зроблять щеплення наступного тижня, щоб уникнути ситуації, в якій всі лідери нової адміністрації можуть відчути побічні ефекти одночасно.

    Як повідомлялося, віцепрезидент США Майк Пенс 18 грудня отримав щеплення від коронавірусу, ставши найвищим вакцинованим посадовцем країни.

    До слова, коли вакцина від Covid-19 стане доступною в США, зробити щеплення американців змушувати не будуть. За даними дослідницького центру Pew Research Center, тільки 60% американців готові зробити щеплення від коронавірусу.

    Наразі невідомо, коли Дональд Трамп, який вже перехворів на Covid-19, отримає щеплення.

    Нагадаємо, 14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

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    Теги: США Джозеф Байден Майк Пенс щеплення Камала Харріс
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