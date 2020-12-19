Держсекретар США Майк Помпео вніс Росію в список ворогів США

Він також назвав Путіна «реальним ризиком» для тих, хто «любить свободу»

Росія, на думку держсекретаря США Майка Помпео, входить в число ворогів США, а її президент Володимир Путін погрожує всім американцям, які люблять свободу, сказав Помпео в радіошоу Марка Левіна, інтерв’ю з яким опубліковано на сайті американського уряду.

«Мене весь час запитують, хто наш ворог, і відповідь така: у нас є багато людей, які хочуть підірвати наш спосіб життя, нашу республіку, наші основні демократичні принципи. Росія, безумовно, в цьому списку «, – сказав Помпео.

Обраний президент США Джо Байден раніше говорив, що Росія являє собою основну загрозу для США в міжнародних справах.

«Найбільша загроза для Америки прямо зараз з точки зору руйнування нашої безпеки й спілок», – сказав Майк Помпео.

До слова, Помпео ізолювався через контакт з Covid-хворим.

Як повідомлялося, 18 грудня хакери зламали сервери Національного управління з ядерної безпеки США.

Нагадаємо, 13 грудня хакери викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.