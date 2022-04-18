Як тонула «Москва». Терорист Стрєлков висміяв Міноборони РФ за брехню

Вигадку міноборони РФ про шторм в місці затоплення крейсера «Москва» висміяв навіть терорист Ігор Гіркін (Стрєлков)

Гіркін звернув увагу на особливості погоди у тому квадраті Чорного моря, де тонув флагман Чорноморського флоту РФ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«А шторм, шторм же який, га? Звернули увагу? Тайфун натуральний зі смерчем на додачу! У такий шторм будь-який корабель без пожежі легко потоне!», – саркастично прокоментував російський терорист світлину, на якій видно, що жодних серйозних хвиль навколо «Москви» немає.

Міністерство оборони Російської Федерації раніше наголошувало, мовляв, ракетний крейсер затонув під час буксирування в умовах шторму.

Пізніше самі жителі окупованого Криму та Росії розкритикували військових за брехню про шторм – погода в акваторії Чорного моря у той день була зовсім не такою, як заявило міноборони РФ, в районі, де затонув крейсер «Москва», спостерігався повний штиль.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

Читайте також: