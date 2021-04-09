Байден анонсував обмеження на застосування вогнепальної зброї

Ініціативи Байдена різко розкритикували представники Республіканської партії

Президент США Джо Байден анонсував ряд нових заходів, спрямованих на запобігання насиллю із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден у своєму виступі сказав про те, що насилля із застосуванням зброї – це «епідемія». З початку року було 850 випадків стрілянини. У світлі цього президент закликав Сенат ухвалити три законопроєкти щодо контролю над зброєю, вже схвалені Палатою представників.

На його думку, у виробників зброї не повинно бути «юридичного імунітету«, а штурмову зброю слід заборонити. Після того як згадані законопроєкти про контроль над зброєю будуть ухвалені на федеральному рівні, їх варіанти мають прийняти на рівні окремих штатів.

Серед ініціатив президента:

інвестиції в спеціальні програми для громад, для яких насилля із застосуванням зброї становить особливу небезпеку;

посилення обмежень на поширення вогнепальної зброї без серійних номерів, яке правоохоронним органам важко відстежити;

запобіжні скоби для вогнепальної зброї;

пропозиція дозволити родичам і співробітникам правоохоронних службовців звертатися до суду з проханням тимчасово обмежити доступ до зброї для людини, яку вони вважають небезпечною для себе або для оточення;

складання щорічної доповіді про незаконний обіг вогнепальної зброї;

призначення керівника Управління по контролю над поширенням алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї й вибухових речовин.

Ініціативи Байдена різко розкритикували представники Республіканської партії. Так, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що ініціативи президента обмежують гарантоване Конституцією право на носіння зброї.

«Він поблажливий до злочинців, але обмежує права законослухняних громадян. Я цього не терпітиму. І республіканці Палати представників теж. Дотримуйтесь Конституції!», – висловив свою думку Маккарті.