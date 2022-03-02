Байден оголосив про нові обмеження щодо РФ

Саме Путін винен у тому, що економіка РФ страждає, як ніколи

США накладуть нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України

Сполучені Штати накладуть нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України. Про це розповів американський президент Джо Байден під час виступу у Конгресі США.

Також до суворих санкцій, які вже ввели проти чиновників, олігархів та компаній країни-агресорки, додасться закриття повітряного простору для російських літаків у США.

«Сьогодні я оголошую про те, що ми зі своїми союзниками закриваємо американський повітряний простір для всіх польотів із Росії», – заявив президент США.

Після його слів весь Конгрес встав і почав аплодувати такому рішенню.

Також Байден у промові «Про стан держави» заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ. Дії Володимира Зеленського та кожного українця зараз – це натхнення для всього світу.

Але на підтримку військ США розраховувати не варто.

Напередодні Зеленський і Байден обговорили оборонну допомогу Україні.

Раніше Байден пообіцяв, що Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну.

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