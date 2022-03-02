США закриють небо для російських літаків – The Wall Street Journal

Ще одна країна не пустить у свій повітряний простір окупантів

США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Рішення американська влада ухвалить протягом доби. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, уряд США вивчає можливість заборонити російським літакам літати в американському повітряному просторі. Як заявив співрозмовник газети, Вашингтон має намір ввести авіаційні обмеження, оскільки країни Заходу розширюють санкції проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Очікується, зазначає видання, що уряд США прийме рішення про заборону польотів російських літаків в найближчі 24 години.

Нагадаємо, ЄС повністю закриває небо для Росії.

Як відомо, 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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