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    У світі

    Байден вперше виступить з промовою про зовнішньополітичний курс США

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    Байден також може підписати перші укази, спрямовані на здійснення заявленої стратегії.

    У понеділок, 1 лютого, президент США Джо Байден представить бачення зовнішньополітичного курсу країни. 

    Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

    За словами співрозмовників телеканалу, метою стратегії нової адміністрації Білого дому стане «відновлення місця Америки у світі».

    Він також може підписати перші укази, спрямовані на здійснення заявленої стратегії.

    Промова в Держдепартаменті США стане для Байдена першим публічним виступом на посаді президента щодо зовнішньої політики США.

    Раніше стало відомо, що адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном і Пекіном. Зокрема, планується перегляд першої фази торговельної угоди між США і Китаєм, яку підписав попередній президент Дональд Трамп. Також Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, введені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

    Теги: США президент Вашингтон
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