Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування
Багато хто погоджуються з припущенням, що Захід може суттєво знизити підтримку України
фото: zmina

Деякі українці готові йти на поступки у разі посилення обстрілів мирних міст 

Війна в Україні триває вже другий рік, і більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій. Про це свідчать дані спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Дослідження проводилось у період з 9 по 15 серпня по всій Україні, за винятком окупованих територій та Криму.

Питання про поступки викликало наступну реакцію українців:

  • менше ніж 5% українців готові до територіальних;
  • 18% – готові поступитися майбутнім членством України в НАТО;
  • 13% – готові до скорочення ЗСУ у мирний час;
  • до 18% готові надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду РФ.

Респонденти у південних областях демонструють велику готовність йти на поступки (крім територіальних), а ще більшу – на Сході.

Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування фото 1

Близько половини респондентів, переконаних, що «заради миру варто йти на будь-які компроміси», насправді вважають вищезазначені поступки неприйнятними (у разі територіальних поступок – 2/3). Ті респонденти, які вважають, що «можна йти на компроміси, але не на всі», у 2/3 випадків вважають неприйнятними жодні поступки з боку України.

Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування фото 2

42% українців упевнені, що Україна все одно має продовжувати війну, навіть якщо РФ посилить ракетний обстріл міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільних.

Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування фото 3

Близько 21% респондентів не проти заморожування конфлікту, але не готові йти на поступки Росії. Ще 23% опитаних вважають, що у разі посилення обстрілів варто розпочати переговори з РФ щодо припинення війни.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: переговоры війна росія соцопитування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США неодноразово просило Єгипет допомогти зброєю Україні
Єгипет відмовився передати Україні зброю попри прохання США – WSJ
11 серпня, 21:50
Речник визнав, що труднощі зі знанням англійської в українських пілотів та наземного персоналу є
Ігнат прокоментував чутки про затягування навчань пілотів на F-16 через мовний бар’єр
14 серпня, 14:48
Хлопчик народився 30 грудня 2021 року – менш як за два місяці до початку повномасштабної війни
Хвилина мовчання: згадаймо 5-місячного Михайла Коростельова та його батька
13 серпня, 09:00
Олексій Хільський долучився до лав ЗСУ в перші дні російського повномасштабного вторгнення
На Запорізькому напрямку загинув відомий український актор
19 серпня, 14:40
Російський диктатор Володимир Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
15 серпня, 09:52
Бійці ЗСУ закріплюються в Урожайному
ЗСУ звільнили Урожайне
16 серпня, 08:12
Доньки Сергія Шойгу
Чим займаються доньки Шойгу: розслідування (фото)
17 серпня, 15:28
Анастасія навчала військових першій медичній допомозі, а потім вирушила для виконання бойових завдань на передову
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну бойову медикиню Анастасію Івлєву з Херсона
23 серпня, 09:00
У країні-агресорці йде возвеличення тих, хто називає себе росіянами
Соратник Зеленського розказав, як путінська Росія денацифікувала саму себе
6 вересня, 15:00

Суспільство

Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування
Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування
Від бомб загинуло три покоління. Згадаймо однорічних малюків Дайнеко з сімʼєю
Від бомб загинуло три покоління. Згадаймо однорічних малюків Дайнеко з сімʼєю
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
Двічі воював за незалежність України. Згадаймо журналіста, майданівця та Героя Віталія Дереха
Двічі воював за незалежність України. Згадаймо журналіста, майданівця та Героя Віталія Дереха
Сонячна та тепла неділя: прогноз погоди на 10 вересня
Сонячна та тепла неділя: прогноз погоди на 10 вересня
«Дякую» чи «спасибі»? Відомий мовознавець пояснив різницю
«Дякую» чи «спасибі»? Відомий мовознавець пояснив різницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
42K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
37K
Про залучення до війни населення України
33K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
15K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
14K
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Новини

Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
9 вересня, 06:47

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту