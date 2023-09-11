Скільки українців готові до перемовин з Росією: результати опитування

Багато хто погоджуються з припущенням, що Захід може суттєво знизити підтримку України

Деякі українці готові йти на поступки у разі посилення обстрілів мирних міст

Війна в Україні триває вже другий рік, і більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій. Про це свідчать дані спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

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Дослідження проводилось у період з 9 по 15 серпня по всій Україні, за винятком окупованих територій та Криму.

Питання про поступки викликало наступну реакцію українців:

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менше ніж 5% українців готові до територіальних;

18% – готові поступитися майбутнім членством України в НАТО;

13% – готові до скорочення ЗСУ у мирний час;

до 18% готові надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду РФ.

Респонденти у південних областях демонструють велику готовність йти на поступки (крім територіальних), а ще більшу – на Сході.

Близько половини респондентів, переконаних, що «заради миру варто йти на будь-які компроміси», насправді вважають вищезазначені поступки неприйнятними (у разі територіальних поступок – 2/3). Ті респонденти, які вважають, що «можна йти на компроміси, але не на всі», у 2/3 випадків вважають неприйнятними жодні поступки з боку України.

42% українців упевнені, що Україна все одно має продовжувати війну, навіть якщо РФ посилить ракетний обстріл міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільних.

Близько 21% респондентів не проти заморожування конфлікту, але не готові йти на поступки Росії. Ще 23% опитаних вважають, що у разі посилення обстрілів варто розпочати переговори з РФ щодо припинення війни.

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Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.