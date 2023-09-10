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В одному з регіонів РФ виборці псують бюлетені та виступають проти Москви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В одному з регіонів РФ виборці псують бюлетені та виступають проти Москви
Виборці виступають за незалежність Башкортостану
фото з соцмереж

Башкирський народ хоче відокремитися від Росії

Сьогодні в російській Республіці Башкортостан проходять парламентські вибори. Жителі регіону обирають новий склад Держзборів – Курултаю РБ. Про це повідомляє російське видання ufa.rbc.

Зазначається, що це вже сьоме скликання законодавчих зборів регіону. Крім того, у Башкирії відбудуться вибори місцевого рівня у 53 муніципалітетах.

Тим часом мережею вже ширяться фото зіпсованих башкирами бюлетенів. На знімках видно, що виборці від руки дописують свій варіант, за який хочуть «віддати голос».  Вони виступають за незалежність Башкортостану від Москви.

В одному з регіонів РФ виборці псують бюлетені та виступають проти Москви фото 1
фото з соцмереж
В одному з регіонів РФ виборці псують бюлетені та виступають проти Москви фото 2
фото з соцмереж

Нагадаємо, що в Росії нині тривають вибори. Загалом проходить приблизно чотири тисячі виборчих кампаній. У 21 регіоні обирають губернаторів, у 20 суб'єктах – регіональні законодавчі збори, у 17 регіонах – муніципальних депутатів.

До слова, вчора російський диктатор Володимир Путін, не виходячи із Кремля, проголосував на регіональних виборах. Онлайн-голосування цього року можливе в кількох російських регіонах, включаючи столицю Москву.

Крім того, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Теги: вибори в Росії росія

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